Die New York Times nennt sie "the world's most visible organist", in Anspielung auf ihre Präsenz auf Tiktok, Instagram oder Youtube, wo die 27-jährige Organistin Anna Lapwood Millionen durch ihr Spiel auf einem Instrument begeistert, das sonst eher nicht die Clickzahlen durch die Decke schießen lässt. Wenn sie etwa spontane Konzerte in der Londoner U-Bahn gibt oder die Royal Albert Hall zum Ausflippen bringt.