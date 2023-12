In der Hölle, respektive der Unterwelt, kochen auch im Winter die Emotionen heiß: Monteverdis "L' Orfeo", Glucks "Orfeo ed Euridice" und Offenbachs "Orphée aux enfers" - drei Opern in einer, dieses Experiment konnte im Sommer erfolgreich Weltpremiere feiern in der Pasinger Fabrik. Jetzt geht die Orpheus-Sage dort in ihre Wintersaison, gespielt wird vom 15. Dezember bis 14. Januar in der Wagenhalle.