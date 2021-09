Von Josef Grübl

Sie ist die derzeit wohl bekannteste Opernsängerin der Welt, am Wochenende feiert sie einen runden Geburtstag: Die gebürtige Russin Anna Netrebko wird am Samstag, 18. September, 50 Jahre alt, ihre Anhänger können ihr dabei ganz nahe kommen. So etwa im Gloria Palast, Mathäser oder dem Filmtheater Sendlinger Tor: An Netrebkos Geburtstagswochenende läuft unter anderem in diesen Kinos eine Aufzeichnung der Mozart-Oper "Le nozze di Figaro". Diese entstand im Jahr 2006 bei den Salzburger Festspielen, in der von Nikolaus Harnoncourt dirigierten Neuinszenierung übernahm Netrebko die Rolle der Susanna, der Mozart-Bariton Ildebrando d'Arcangelo sang den Figaro.

Salzburg im Kino: Le nozze di Figaro, Samstag, 18./Sonntag, 19. August