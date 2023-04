Wer etwas zu sagen hat, kann sich auch in diesem Jahr in der zweiten Runde von "Spot on" dem Münchner Publikum zeigen.

Sprache in Bewegung: Im Gasteig HP8 performen junge Menschen selbstgeschriebene Texte mit Musik, Tanz und Schauspiel.

Unter dem Titel "Spot on! Deine Bühne" haben Lena Scholle und Meike Harms im vergangenen Jahr eine Open Stage für Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre ins Leben gerufen. Auf die Idee kamen sie aufgrund der vielen tollen Texte und Performances von Kindern und Jugendlichen, die jedes Jahr im Zuge der Projekte des gemeinnützigen Vereins "Sprachbewegung" an Schulen entstehen.

Dabei handelt es sich um Schreibwerkstätten, die sie mit künstlerischen Ausdrucksformen wie Schauspiel, Tanz, Gesang und Poetry Slam verbinden. Ein Potenzial, das sichtbar gemacht werden sollte und wofür sie die Unterstützung des Kulturreferats fanden. Weil das Format so viel Zuspruch erhielt, ist es in diesem Jahr an gleich zwei Terminen im Gasteig HP8 zu Gast.

Spot on! Deine Bühne, Fr., 28. April, 18 Uhr, und So., 30. April, 17 Uhr, Gasteig HP 8, Saal X, Karten an der Abendkasse oder über München Ticket