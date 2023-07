Der Olympiaturm bleibt wegen eines technischen Defekts weiter geschlossen. Seit Freitagnachmittag fahren keine Aufzüge mehr, man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur, aber am Montag fehlte noch ein Ersatzteil, wie die Olympiapark GmbH per Twitter mitteilte. Man hoffe, am Dienstagnachmittag wieder öffnen zu können.

Das sich im Olympiaturm befindende Restaurant 181 musste wegen der defekten Aufzüge am Wochenende alle Reservierungen stornieren, weil keine Gäste das Lokal mit dem Lift erreichen konnte, ebenso wenig wie die Aussichtsplattformen.

Der Olympiaturm ist eine der Touristenattraktionen in München. Von hier aus kann man aus 190 Metern über die Stadt in die Alpen Blicken. Voraussichtlich von Juni 2024 an bleibt er allerdings für voraussichtlich zwei Jahre wegen Bauarbeiten geschlossen.