Draußen stehen die Menschen noch in langen Schlangen beim Check-in an, drinnen ist der Saal 14 schon gut gefüllt. Kurz vor zehn kommt Oliver Kahn, 54, auf die Bühne, ganz entspannt in Trachtenjanker und Jeans. Es ist sein erster großer Auftritt seit dem spektakulären Rauswurf als Vorstandschef der FC Bayern München AG. Ausgerechnet hier im Internationalen Congress Center in München, bei der Bits & Pretzels, einer Veranstaltung, die sich selbst gerne als größtes Gründertreffen Europas bezeichnet. Kahn soll über die Kraft der Resilienz und über Fehler sprechen, auf Englisch natürlich, denn das hier ist eine internationale Veranstaltung.

Was er jetzt macht? Das verrät er nicht. Oliver Kahn lächelt und sagt: "Ich will nicht drüber reden, sondern erst mal machen." Nur eines sei klar: Die Zeit des Sinnierens über die Vergangenheit sei vorbei: "Man darf nicht zu tief in den Emotionen abtauchen. Man muss schnell wieder zurück sein." Was soll es auch bringen, sich auf eine einsame Insel zurückzuziehen, fragt Kahn. Viel anders machen würde er jedenfalls nicht.

Er ist also wieder da - und das will er hier beweisen. Die Leute hängen an seinen Lippen. Als Torwart-Titan, Gründer und Unternehmer wird Kahn präsentiert. Die Liste seiner Erfolge ist ja durchaus lang - WM-Zweiter 2002, Champions-League-Sieger, achtmaliger Deutscher Meiser, drei Mal Welttorhüter des Jahres. Da schien es nur folgerichtig, dass Kahn seine Karriere als Fußball-Manager fortsetzen wird. Doch was für eine Fehlannahme. Nach zwei quälenden Jahren als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern wurde er am 27. Mai 2023, direkt nach der elften Meisterschaft in Serie für den Verein, entlassen - es dürfte seine größte Niederlage gewesen sein.

Schon im Einspielfilmchen vor seinem Auftritt wird Kahn zum Sportler stilisiert, der niemals aufgibt. Dann erzählt er auf der Bühne über seine anderen großen Niederlagen, das WM-Endspiel 2002 gegen Brasilien, das Champions-League-Finale 1999, das spektakulär in der Nachspielzeit verloren ging. "Manchmal kann man aus Fehlern lernen, aber nicht immer", sagt er. So sei es zwar seine Schuld gewesen, dass Brasilien 2002 im Finale das erste Tor gemacht habe. Doch was könne die Lehre daraus sein, fragt Kahn - und gibt selbst die Antwort: "Nicht viel, außer dass ich den Ball hätte festhalten sollen." Das sind Erkenntnisse, die den vielen hundert Gründern hier - wirklichen oder potenziellen - gefallen.

Ohnehin sei das Leben als Manager einfacher als das als Sportler, erzählt der Torwart-Titan weiter. Denn der Fußballer stehe unter doppeltem Druck - mental und physisch. "Das ist ziemlich hart", sagt Kahn. Der Manager dagegen könne sich auch mal eine Auszeit nehmen, das habe er gelernt, auch als Bayern-Chef. "Es war nicht immer leicht, ich fühlte mich aber nicht so gestresst", erzählt er. Man könne auch mal innehalten, Golf spielen gehen oder meditieren. Ein Spieler müsse dagegen alles sofort geben: "Wenn das Spiel losgeht, must du zu hundert Prozent da sein."

Detailansicht öffnen Prägender Moment seiner Karriere als Fußball-Profi: Der Last-Minute-K.o. 1999 im Champions-League-Finale gegen Manchester United. Im Bild Oliver Kahn (Mitte), Mehmet Scholl (rechts) und Michael Tarnat (links). (Foto: Albert Olive/dpa)

Erst vor ein paar Tagen war Kahn noch in Saudi-Arabien unterwegs und besuchte mehrere Vereine. Die Liga dort investiert gerade Milliarden und kauft Europa die Stars weg. Kein schlechtes Pflaster für einen wie Kahn, mindestens so gut wie hier bei der Bits & Pretzels. Bei einem Auftritt in einer saudischen TV-Sendung wurde Kahn als Ikone vorgestellt, auch dort wurden immer wieder Highlights aus seiner Profikarriere eingespielt. "Es war keine einfache Zeit, es war eine herausfordernde Zeit", sagte er im Saudi-TV über die knapp zwei Jahre als Bayern-Boss. Sein Abschied sei wegen "unterschiedlicher Denkweisen" allerdings "für beide Seiten besser" gewesen.

In München wurde Kahn noch zu seinen Vorbildern und seinen Fehlern gefragt. Auch da fällt er nicht durch übergroße Bescheidenheit auf. Vorbilder seien Nelson Mandela, der nie aufgegeben und seinen Glauben nie verloren habe, oder Arnold Schwarzenegger, der sich so erfolgreich neu erfunden habe. Und große Fehler? Gibt es nicht. Morgens, wenn er ins Bad gehe, wolle er in den Spiegel schauen und sagen: "Ja, du hast es versucht." Das reiche ihm, sagt Kahn.

Und was ist mit Resilienz, der psychischen Widerstandskraft in schwierigen Lebenssituationen, bei einem wie Kahn, der auch schon als Spieler für gelegentliche Aussetzer berüchtigt war? Uli Hoeneß hatte von dem entscheidenden Trennungsgespräch mit Kahn berichtet: "Vorübergehend wurde es laut." Und: "Nach einer Dreiviertelstunde ist er abgerauscht."

Über sein Scheitern als Bayern-Manager gibt es am Sonntag von Kahn nichts Konkretes, kein Wort zu den Querelen - und zum angeblichen Stadionverbot am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als der FC Bayern in Köln doch noch Meister wurde. Nur ganz am Ende wird Kahn auf der Bühne gefragt, was ihn bei seinem Job als Bayern-Chef am meisten überrascht habe. Die Antwort des Titans: "Meine kurze Amtszeit."