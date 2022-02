Ein eher ruhiger Mann, der neue Bundeskanzler. Aufgrund seiner Nüchternheit lang als "Scholzomat" gehänselt, erreichte Olaf Scholz im Dezember vergangenen Jahres tatsächlich sein Ziel, wie er es 2018 schon vorhergesagt hatte. Wie der einst in seiner eigenen Partei nicht unumstrittene Mann zum Bundeskanzler wurde, erzählt Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, mit Witz und Insiderwissen in seinem Buch "Olaf Scholz. Der Weg zur Macht" (Klartext Verlag). Haider begleitete Scholz durch viele Ämter und kennt ihn wohl so gut, wie wahrscheinlich wenige andere deutsche Journalisten. Am Dienstag, 15. Februar, unterhält er sich im Literaturhaus mit Schriftstellerin Amelie Fried über das Buch, erzählt von Scholz' Karrierehöhen und -tiefen und versucht zu ergründen, warum der SPD-Politiker so ist, wie er ist. Live im Saal des Hauses, aber auch über Stream.

Lars Haider: Olaf Scholz. Der Weg zur Macht., Di., 15. Februar,20. Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1, Tickets unter www.literaturhaus-muenchen.reservix.de oder Tel.: 01806 700 733