Auf der Suche nach ihrer verlorenen Handtasche vor dem Wiesn-Club am Alten Kongresszentrum sind am frühen Freitagmorgen eine 37 Jahre alte Frau und ein 41-Jähriger von zwei Unbekannten geschlagen, getreten und beraubt worden. Die Frau hielt gegen fünf Uhr morgens zusammen mit dem Mann im Umfeld des Clubs Ausschau nach ihrer Handtasche. Das hatten offenbar zwei unbekannte Männer mitbekommen. Sie behaupteten, die Tasche gesehen zu haben und lotsten die beiden zu einem wenig frequentierten Durchgang. Dort eröffneten sie ihnen laut Polizei, dass sie nun ausgeraubt würden, und schlugen der Frau unvermittelt ins Gesicht.

Auch den Mann schlugen sie laut Polizei mehrmals mit der Faust ins Gesicht, schlugen und traten weiter auf ihn ein, als er schon am Boden lag, und entwendeten einen zweistelligen Betrag aus seiner Hosentasche, bevor sie flüchteten. Eine Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Die Frau konnte ambulant am Ort behandelt werden, den Mann brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Falsche Fünfziger auf der Wiesn

Zwei den Polizei-Beschreibungen nach offenbar unabhängig voneinander agierende Pärchen haben am Donnerstag versucht, mit gefälschten 50-Euro-Scheinen zu bezahlen. Eines trat an einem Grillstand in der Schaustellerstraße auf. Als der Standbetreiber feststellte, dass die Note nicht echt ist, suchte das Paar das Weite. Am gleichen Tag sollte es noch einen Mandelverkäufer treffen. Doch auch dieser wurde auf den falschen Schein aufmerksam, da seine Zählmaschine den Schein nicht annahm. Auch jene beiden Käufer entkamen unerkannt.

Sexualdelikt im Hofbräuzelt

Ein 29-Jähriger hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend eine 33 Jahre alte Frau im Hofbräuzelt im Intimbereich angefasst. Deren 52-jähriger Ehemann, der sie begleitete, führte den mit 0,9 Promille Alkoholisierten aus dem Festzelt und übergab ihn draußen an Beamte der Wiesnwache. Gegen den Mann wurde Anzeige aufgrund von Vergewaltigung erstattet.