Eine 28-jährige Frau hat ihren 35-jährigen Partner bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt. Das Paar sei in der Nacht zu Sonntag in der gemeinsamen Wohnung in Oberschleißheim bei München in einen heftigen Streit geraten, in dessen Verlauf die Frau ein Küchenmesser genommen und ihrem Partner einen gezielten Stich in den Oberkörper versetzt habe, wie die Polizei mitteilt.

Ein ebenfalls anwesender Freund des Paares habe der Frau das Messer abnehmen können und die Rettungsleitstelle verständigt. Das schwer verletzte Opfer sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Frau kam in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl laute auf versuchten Totschlag. Die Gründe für den Streit sind laut Polizei, die mit an die zehn Streifen am Ort war, bislang nicht bekannt. Beide seien "in Richtung zwei Promille" alkoholisiert gewesen und unter anderem wegen Gewaltdelikten, aber nicht gegeneinander, polizeibekannt.