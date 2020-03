Ein 54-jähriger Berufskraftfahrer mit einem Sattelzug stieß am Mittwochmorgen auf der Verdistraße stadteinwärts an der Kreuzung zur Pippinger Straße mit einem 53-jährigen Münchner zusammen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Verdistraße ebenfalls stadteinwärts fuhr und die Pippinger Straße bei Grün überqueren wollte. Der 53-Jährige wurde frontal erfasst, unter dem vorderen Reifen eingeklemmt und mehr als 30 Meter mitgeschleift. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.