"Loved Boy" prangt in goldenen Lettern auf dem riesigen Cover mit dem schönen Gesicht von Vincent zur Linden. Er spielt eine Doppelrolle in Matthew Lopez' "Das Vermächtnis", einem Stück über Schwulsein in New York, inszeniert von Philipp Stölzl am Münchner Residenztheater.

Beliebt ist zur Linden, Jahrgang 1994 und erst seit 2021 Ensemble-Mitglied, auch bei Publikum und Kritik, die ihn als Entdeckung feiert. Das Fachblatt "Theater heute" hat wieder 46 Kritikerinnen und Kritiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach ihren Favoriten für die Saison 2022/23 gefragt. Vincent zur Linden teilt sich den Titel "Nachwuchsschauspieler des Jahres" mit Dominik Dos-Reis vom Schauspielhaus Bochum. Vor ein paar Monaten gab's für ihn übrigens schon den Kurt-Meisel-Preis 2023 des Vereins der Freunde des Residenztheaters.