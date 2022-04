Die Wannda Revolution Fashionshow im Bahnwärter Thiel will Diskussion über eine faire Modebranche in Gang bringen.

Eine nachhaltige und faire Modebranche. Das sollte das Ziel sein. Das Ziel für alle Nachwuchsdesigner, Modehändler und Konsumenten. Trotzdem werden die Etiketten mit dem Schriftzug Made in ... Bangladesch, China, Indien nicht weniger. Die gemeinnützige globale Bewegung Fashion Revolution, will daher zusammen mit dem Kulturzirkus Wannda im Bahnwärter Thiel eine Diskussion entfachen: Nachhaltige Kleidung, faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne sind die Motivation dahinter. Statt findet die Fashion Revolution am 1. Mai von 14 bis 22 Uhr. Um 16 Uhr werden Designer und Start-up-Labels ethische und nachhaltige Modemarken und Organisationen präsentiert, die einen langen Lebenszyklus und bewussten Konsum anstreben. Junge nachhaltige Designerinnen wie etwa Laura Amelie Jany und Ronja Stoewer oder auch die Modemarke Kuniri, die gemeinsam mit geflüchteten Schneiderinnen und Schneidern faire und lokale Mode herstellen, werden vor Ort sein. Musikalisch unterstützt wird das Ganze von Mitch Jany, Tom Förderer, Marc Stein-Wiese und dem Rapper Chambervocal.

Wannda Fashion Revolution, So., 1. Mai, 14-22 Uhr, Bahnwärter Thiel, Tumblingerstraße 45, Tickets unter www. bahnwaerterthiel.ticket.io