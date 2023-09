Im Anschluss daran folgt die eigentliche Hauptbaumaßnahme - der Gleis- und Straßenbau. Dies wird sich über das gesamte Jahr 2025 erstrecken. Von Montag, 25. September, an, finden Vorbereitungen für die geänderte Verkehrsführung entlang der Johanneskirchner Straße statt. Dafür werden Bordsteine entfernt, mobile Ampelanlagen aufgestellt und die neuen Fahrspuren abmarkiert.

Während der Arbeiten ist mit Behinderungen und Absperrungen im Geh- und Fahrbahnbereich zu rechnen. Das Parken im Baustellenbereich ist nicht möglich. Die Zugänge zu den Häusern und Einfahrten werden durch Brücken sichergestellt. Die Ausfahrten aus der Fürkhofstraße und Grimmeisenstraße in die Johanneskirchner Straße werden gesperrt.

Von Anfang Oktober an folgen die ersten Baumfällungen und Strauchrodungen, in erster Linie auf dem Mittelteiler, aber auch in den Randbereichen entlang des Baufelds. Für die erste Bauphase werden voraussichtlich 34 Bäume gefällt. Die Grillstation JK an der Freischützstraße zieht an einen neuen nahegelegenen Standort und kann damit bis auf Weiteres erhalten bleiben. Informationen zur Tram-Nordtangente gibt es auch unter mvg.de/tnt.