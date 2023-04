Mehr als 170 000 Fahrgäste haben bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ein Abo für das neue Deutschlandticket abgeschlossen. Wegen der großen Nachfrage verlängert die MVG die Bestellfrist nun. Noch bis Sonntag, 30. April, kann das Ticket für Mai online unter mvg.de/deutschlandticket geordert werden. Die Bearbeitungszeit kann dann aber noch ein paar Tage dauern.

Wer im Mai das Deutschlandticket abonnieren möchte, um es im laufenden Monat zu nutzen, kann das in den MVG-Kundencentern am Hauptbahnhof und am Marienplatz erledigen. Dort können Fahrgäste das Abo als Chipkarte bestellen und bekommen ein vorläufiges Papierticket direkt auf die Hand.

Der Betrag für die bereits verstrichenen Tage im Geltungsmonat werde anteilig gutgeschrieben, teilt die MVG mit.