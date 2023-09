In der BR-Reihe Musica Viva gibt es zwei Abende mit persischer Kunstmusik. Auch iranische Musikerinnen reisen zum Gastspiel an.

Wie klingt ein Setār, ein an sich sehr leises Instrument? Kann sich die Langhalslaute gegenüber den deutlich lauteren europäischen Instrumenten wie der Violine oder dem Kontrabass durchsetzen? Was passiert überhaupt, wenn traditionelle persische auf zeitgenössisch westliche Musik trifft? Spannende Erfahrungen versprechen zwei Konzerte in der Musica-Viva-Reihe des Bayerischen Rundfunks. Am Sonntag, 24. September, sind in der Allerheiligenhofkirche der Tār- und Setār-Virtuose Majeed Qadianie und die Tombak-Spielerin Niloufar Mohseni zu erleben. Und Wolfgang von Schweinitz überführt mit seiner Komposition "My Persia" persische Musik in seine eigene Klangsprache.

Zu Hause sind den Musikerinnen des Māhbānoo Ensembles öffentliche Auftritte verwehrt, einige Mitglieder leben mittlerweile in Europa, für das Gastspiel in München am Mittwoch, 27. September, im Prinzregententheater aber werden auch fünf Musikerinnen aus Teheran anreisen.

Musica Viva, Persien I: So., 24. 9., 19 Uhr, Allerheiligenhofkirche, Einführung 18 Uhr, Persien II: Mi., 27. 9., 20 Uhr, Prinzregententheater, Einführung: 19 Uhr, Karten erhältlich über BRticket (shop.br-ticket.de oder Tel. 0800/5900 594) und an der Abendkasse