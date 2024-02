Frieden durch Dialog? Gerade in der aktuellen Zeit, geprägt von so vielen Krisen und Kriegen, ist das Gespräch wichtig - und nicht nur zwischen Politikern und sonstigen Entscheidungsträgern. Daher gibt es auch in diesem Jahr ein Rahmenprogramm bei der 60. Münchner Sicherheitskonferenz für alle Interessierten. Als roter Faden der sehr unterschiedlichen Veranstaltungen lässt sich der fließende Übergang zwischen Politik und Kultur benennen.

Mit der Frage, wie Literatur, Politik und Sicherheit miteinander verbunden sind, kann man sich an drei Abenden (15. bis 17. Februar) im Literaturhaus beschäftigen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Events legen sie den Fokus auf verschiedene Regionen in der Welt und nicht auf bestimmte Themenbereiche. Die Veranstaltungen drehen sich rund um den "Globalen Süden", Italien und die Ukraine. Am dritten Abend beispielsweise werden unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die Journalistin Marietta Slomka an zwei Schriftsteller erinnern: Volodymyr Vakulenko führte während des Krieges in der Ukraine ein Tagebuch, das Viktoria Amelina nach seinem Tod veröffentlichte - und auch sie kam im vergangenen Jahr ums Leben.

Mit insgesamt 14 Podiumsdiskussionen, über vier Tage verteilt (15. bis 18. Februar), ist das Amerikahaus Spitzenreiter unter den Veranstaltungsorten. Insbesondere junge Menschen möchte man hier zum Diskurs anregen. Dabei wird über die Rolle der Umwelt, über künstliche Intelligenz und über soziale Medien im Kontext der Sicherheit gesprochen.

Auch Musik wird die Konferenz begleiten, mit einem Konzert des Münchener Kammerorchesters, vor dem eine Podiumsdiskussion stattfindet. Der Titel des Abends im Cuvilliéstheater (15. 2.): "Furor und Harmonie: Die Kunst der Diplomatie". Dabei werden die Politikergrößen Annegret Kramp-Karrenbauer und Alexander Graf Lambsdorff von ihren Erfahrungen berichten.

Die Veranstaltungen finden teils auf Deutsch, teils auf Englisch statt. Der Eintritt ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung über die Website nötig. Einige Termine sind bereits ausgebucht, teilweise gibt es aber auch Livestreams.

Münchner Sicherheitskonferenz, öffentliches Begleitprogramm, Donnerstag bis Samstag, 15. bis 17. Februar, Informationen unter securityconference.org