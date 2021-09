München:Überfall an der Wittelsbacherbrücke

Überfall an der Wittelsbacherbrücke

Eine Gruppe junger Männer hat am Dienstag einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim überfallen, ausgeraubt und körperlich misshandelt.

Von Martin Bernstein

Eine Gruppe junger Männer hat am Dienstag einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim überfallen, ausgeraubt und körperlich misshandelt. Die Tatverdächtigen, nach denen die Polizei jetzt fahndet, fielen mehrmals über ihr Opfer her. Die Attacke ereignete sich im Zeitraum von 21.30 bis 23 Uhr im Umfeld der Wittelsbacherbrücke. Dort sprachen nahe dem Kiosk mehrere ihm unbekannte männliche Personen den 20-Jährigen an und wollten Zigaretten schnorren. Als der 20-Jährige eine Schachtel aus der Tasche nahm, wurde sie ihm unvermittelt von einem der unbekannten Täter aus der Hand gerissen.

Die Angreifer gingen zunächst weg, wenig später traf der 20-Jährige aber erneut auf die fünfköpfige Gruppe. Jetzt wurde er körperlich angegriffen und mehrmals geschlagen. Danach entfernten sich die Täter, kamen aber nach 20 Minuten erneut zurück und umringten ihr Opfer. Sie nahmen dem 20-Jährigen den Geldbeutel mit einem zweistelligen Betrag ab. Erst als ein unbeteiligter Passant zur Hilfe kam, entfernten sich die unbekannten Täter. Der Haupttäter soll etwa 1,70 Meter groß, 17 Jahre alt und schlank sein. Laut Polizei hatte er eine breite Nase und war bartlos.