Von Thomas Anlauf

Endlich einmal gute Aussichten! Am Freitagabend lichtete sich langsam der graue Wolkenhimmel über München, die nasskalte Witterung hat vorerst ein Ende. Stattdessen scheint an diesem Wochenende die Sonne und die Temperaturen steigen steil an. Am Freitag regnete es noch und es fühlte sich eher nach November als nach Mai an, kein Wunder bei maximal zehn Grad. Doch nun zieht Tief Gregor nach Osten ab, dahinter wird heiße Luft aus Südspanien förmlich nach Deutschland gesaugt. An diesem Samstag scheint bereits den ganzen Tag die Sonne und es wird immerhin bis zu 17 Grad mild.

Am Muttertag und am Montag werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes für München die ersten Sommertage erwartet: Es wird mit 25 bis 27 Grad deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen. Doch der Vorgeschmack auf den Sommer dauert leider nicht allzu lange: Bereits am Mittwoch wird es wieder deutlich kühler. Der kurze Gruß vom kommenden Sommer wird am Wochenende sicherlich wieder viele Menschen in die Berge und an die Seen locken, auch wenn coronabedingt noch immer keine Lokale für eine Rast geöffnet haben.

Aber wenn die Inzidenzwerte sinken, steht einem Biergartenbesuch Anfang der Woche fast nichts mehr im Wege - dann darf es immerhin unter Auflagen Außengastronomie geben. Andererseits: Nun haben wir schon ein halbes Jahr lang auf den Sommer und die Öffnung der Biergärten gewartet. Was sind da schon ein paar Tage mehr Geduld und Vorsicht. Denn das Wetter am Wochenende ist ein Wink des Himmels: Der nächste Sommer kommt bestimmt.