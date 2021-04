Bei einer Schlägerei zwischen Jugendlichen im Westpark hat ein 15-Jähriger am Samstagabend drei Personen mit einem Teleskopschlagstock am Kopf verletzt. Der Schüler sei gegen 22.30 Uhr dazugekommen, als sich bereits etwa 20 Teenager an einem Grillplatz prügelten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aus welchem Grund es zu dem Streit gekommen war, ist gegenwärtig noch Gegenstand der Ermittlungen.

Mehrere Jugendliche wurden wegen Körperverletzungsdelikten angezeigt. Der Besitzer des Schlagstocks bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.