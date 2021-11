Stau auf dem Mittleren Ring: Zu viele Strecken in der Stadt werden mit dem privaten Auto zurückgelegt. Das will die Stadt ändern.

Münchens Autoflotte wächst stetig und in ein paar Jahre könnte es zu einer Rushhour im gesamten Stadtgebiet kommen. Schafft man so Klimaneutralität bis 2035? Stadtplaner sind zuversichtlich - und schließen auch eine City-Maut nicht aus.

Von Andreas Schubert

Ein typischer Feierabend in der Innenstadt: Am Oberanger stockt wieder einmal der Verkehr, die Autoschlange reicht vom Sendlinger Tor fast bis zum Rindermarkt zurück. Und die Busse der Linien 52 und 62 kommen nicht weiter. Lediglich die Radfahrer haben die Möglichkeit, auf ihrer Spur an der Schlange vorbeizufahren - sofern nicht wieder einmal ein Lieferwagen den Radstreifen blockiert.