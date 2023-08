Nach Unfall in Schwabing: Radfahrerin stirbt an Kopfverletzungen

Eine 76 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstag vor einer Woche an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Sie war mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen und hatte dabei Kopfverletzungen erlitten, unter anderem eine Gehirnblutung.

Der Unfall ereignete sich bereits am 9. August, gegen 17.45 Uhr, an der Kreuzung von Hörwarthstraße und Mainzer Straße in Schwabing. Die Frau war in Richtung Kölner Platz unterwegs, als sie mit einem entgegenkommenden 28-Jährigen kollidierte, der sie beim Linksabbiegen mutmaßlich übersehen hatte.

Die Verkehrspolizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Sie sucht nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines SUVs, das an der Kreuzung angehalten und dem 28-Jährigen die Vorfahrt gewährt haben soll. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 089/6216-3322 entgegen.