See in Ludwigsfeld

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend im Münchner Norden eine 21-jährige Frau vergewaltigt. Die Tat soll sich nach Auskunft der Polizei an einem Löschwassersee nördlich des Rangierbahnhofs in Ludwigsfeld ereignet haben. Die junge Münchnerin kam gegen 21.15 Uhr nach dem Schwimmen aus dem Wasser und zog sich ihre Kleidung wieder an. Dabei trat laut Polizei ein nackter Mann an sie heran, drückte sie überfallartig zu Boden und führte sexuelle Handlungen an ihr durch.

Die 21-Jährige konnte sich befreien und floh ins Wasser. Auf ihre lauten Rufe wurden Passanten aufmerksam, die schließlich die Polizei alarmierten.

Der Täter floh daraufhin. Bei der Suche nach ihm waren mehr als zehn Streifenwagen im Einsatz, zudem ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihundeführer. Bislang konnte der Unbekannte noch nicht gefasst werden. Der Mann soll circa 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein, braunes Haar und laut Zeugenaussagen ein osteuropäisches Aussehen haben.

Die Polizei bitte mögliche Zeugen um Hinweise an das Kommissariat 15 (Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Dienststelle.