Sexualdelikt am Englischen Garten

Sommeridylle am Schwabinger Bach im Englischen Garten (Archivbild). Auf einer Brücke begegnete die junge Frau nachts dem Täter.

In der Nacht zum 24. Oktober zerrte ein Unbekannter eine Auszubildende in der Nähe des Englischen Gartens in ein Gebüsch. Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Eine junge Frau ist in der Nähe des Englischen Gartens Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Vor gut einer Woche überquerte die 23-jährige Auszubildende auf dem Weg nach Hause eine Brücke über den Schwabinger Bach, wo sie einem ihr unbekannten Mann begegnete, der sie in ein angrenzendes Gebüsch zerrte und dort zu Boden brachte. Gegen ihren Willen zog er der Frau die Unterwäsche aus und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die 23-Jährige wehrte sich massiv und schrie laut um Hilfe. Unvermittelt ließ der bislang unbekannte Täter von ihr ab, die Frau konnte fliehen.

Das Verbrechen hat sich bereits am Sonntag, 24. Oktober, gegen 1.25 Uhr ereignet. Erst zwei Stunden später wurde in der Nähe der Königinstraße ein Passant auf die Auszubildende aufmerksam. Da sie einen aufgelösten Eindruck machte, bot er ihr seine Hilfe an und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte ermittelten wegen des Verdachts eines Sexualdelikts, die Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb jedoch zum damaligen Zeitpunkt erfolglos. Personen, die noch sachdienliche Hinweise geben können und sich zum Tatzeitpunkt im Bereich Frühlingsweg, Mandlstraße, Seestraße aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.