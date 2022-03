An der TU laufen Kooperationen etwa über die Grundlagenforschung mit Neutronen oder der Aufbau eines Pendants zum Silicon Valley in der Nähe von Moskau.

Das Grundlagenforschungsprojekt Cremlin: ausgesetzt. Das gemeinsame Hightech-Zentrum in der Nähe Moskaus: Zukunft ungewiss. Millionenschwere Kooperationen Münchner Unis stehen still.

Von Martina Scherf

Ilja Kukuj wäre in diesen Tagen in St. Petersburg gewesen. Auf einer Tagung, die er selbst mit geplant hatte. Doch die Tagung fand ohne ihn statt. Der Sprachwissenschaftler hätte per Zoom teilnehmen können, aber er sagte ab. "Während zweihundert Meter vom Tagungsort entfernt Proteste gegen den Krieg stattfinden und Menschen dabei ihr Leben riskieren, wäre für mich das realitätsferne Diskutieren über Literaturwissenschaft moralisch untragbar", sagt er.