Schwabing:Zwei Verletzte bei verbotenem Wendemanöver

Mit einem verbotenen Wendemanöver mit seinem Taxi hat ein 44-jähriger Fahrer am Freitag gegen 16 Uhr in Schwabing einen folgenreichen Unfall mit zwei verletzten Radfahrerinnen verursacht. Wie die Polizei weiter meldet, habe der Münchner Taxifahrer stadteinwärts auf der Leopoldstraße in Höhe Hohenzollernstraße gewendet, dabei aber den entgegenkommenden Pkw eines 28-jährigen Münchners übersehen. Durch den Zusammenprall habe das Taxi den anderen Wagen derart heftig auf den Radweg neben der Leopoldstraße geschoben, dass der Pkw mit drei Radfahrerinnen zusammenstieß. Eine der Radfahrerinnen, eine 52-Jährige, erlitt einen offenen Schienbeinbruch und wurde in einer Klinik versorgt, eine 55 Jahre alte Münchnerin erlitt leichte Blessuren, die dritte Radfahrerin blieb unverletzt.