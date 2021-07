Ein 76-jähriger Münchner ist am Freitagvormittag bei einem Unfall im U-Bahnhof Giselastraße ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war er den Bahnsteig stadteinwärts entlanggegangen und plötzlich ins Gleis gestürzt - just in dem Moment, als eine U 3 in den Bahnhof einfuhr.

Die U-Bahnfahrerin versuchte noch eine Notbremsung, konnte aber einen Zusammenprall mit dem Mann nicht mehr verhindern. Er war sofort tot. Auswertungen der Video-Aufzeichnungen ergaben, dass kein Fremdverschulden vorlag. Auch von einem Suizid ist laut Polizei nicht auszugehen. Der Bahnhof war zwei Stunden lang gesperrt.