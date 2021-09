Von Susi Wimmer

Tobias Gruber (Name geändert) ist immer froh, wenn er den Mai ohne größere Katastrophen überlebt hat. Denn es war Mai, als er - zweimal binnen vier Jahren - die Diagnose Leukämie bekam. Und im Mai 2019 raste auf der Deggendorfer Autobahn ein BMW mit knapp 200 Stundenkilometern in das Heck seines Kleinwagens. Seine Mutter, die am Steuer saß, war sofort tot. Er selbst überlebte schwer verletzt, leidet bis heute massiv unter den Folgen. Und er versucht bislang vergeblich, sein zertrümmertes Leben wieder zu kitten. Der Unfallfahrer zahlte per Strafbefehl 8400 Euro, bekam ein paar Monate den Führerschein entzogen, "und rast jetzt sicher wieder durch die Gegend", glaubt Gruber. 8400 Euro Geldstrafe für das Leben seiner Mutter und für die Scherben seiner Existenz. "Ist das gerecht?", fragt er.