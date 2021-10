In München ist eine sehr seltene Bienen-Art gesichtet worden: die Stängel-Blattschneiderbiene. Dieser Fund sei eine "kleine Sensation", sagte Kristin Böhm von der Deutschen Wildtier Stiftung am Dienstag. Die Wildbienenart werde auf der Roten Liste Bayerns als "vom Aussterben bedroht" geführt und sei bisher erst sechs Mal im Freistaat aufgetaucht. Die "Megachile genalis" lebt auf abgestorbenen Pflanzenstängeln. Eine Projektgruppe entdeckte sie in einem Wohngebiet in Neuhausen-Nymphenburg.

Zudem freuten sich die Forscher über einen weiteren Fund, wie es hieß: Auf dem Neuen Südfriedhof fanden sie die sogenannte Dünen-Schmalbiene, "Lasioglossum tarsatum". Auch sie sei vom Aussterben bedroht. Sowohl die Grünanlage des Wohnviertels wie das Friedhofsgelände wiesen Besonderheiten auf: Es gebe Blühstreifen und "extensive Pflege", die Flächen würden nur ein bis zwei Mal im Jahr gemäht, erklärte Böhm. Insgesamt wurden in München rund 210 Wildbienenarten nachgewiesen.