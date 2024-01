Aufgrund von Sanierungsarbeiten an den U-Bahnhöfen Hohenzollernplatz, Josephsplatz und Theresienstraße muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Betrieb der Linien U2 und U8 auf dem Abschnitt Hauptbahnhof - Scheidplatz zeitweise einschränken. Von Freitag, 26. Januar bis Sonntag, 17. März wird an allen Wochenenden (außer an Fasching, 9. bis 11. Februar) jeweils von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Betriebsende am Sonntag der Abschnitt Hohenzollernplatz - Hauptbahnhof gesperrt.