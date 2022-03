Wegen eines technischen Defekts an einem Zug kam es am Dienstagmorgen zu Rauchentwicklungen. Der Bahnsteig am Hauptbahnhof musste zeitweise gesperrt werden.

Auf der U-Bahn-Linie U4/U5 ist es am Dienstagmorgen wegen eines technischen Defekts an einem Zug und der daraus resultierenden Rauchentwicklung zu Behinderungen gekommen. Der Zugang zum Bahnsteig am Hauptbahnhof war zeitweise gesperrt. Um 9.15 Uhr hatte die Fahrerin einer U-Bahn ihre Leitstelle über die Rauchentwicklung am Zug informiert, daraufhin rückte die Feuerwehr mit mehreren Wagen und rund 60 Einsatzkräften aus. Die nahmen zwar Brandgeruch wahr, aber kaum Rauch. Wie sich dann herausstellte, war offenbar ein Elektrobauteil durchgeschmort.

Weil die U-Bahn nicht mehr fahrbereit war, musste sie abgeschleppt werden. Vorübergehend fuhren auf den Linien U4/U5 nur Pendelzüge von und bis Theresienwiese beziehungsweise Stachus. Nach anderthalb Stunden konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Die U-Bahn-Fahrerin wurde wegen des eingeatmeten Rauchs vorsorglich zur Kontrolle in eine Klinik gebracht.