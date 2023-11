Mit Herz und Verstand: Jacob Schaal, Student an der TU München, setzt sich für Umweltschutz ein und macht sich Gedanken wegen der Klimakrise. Radikale Lösungen sind nichts für ihn. Er möchte, dass all diese Probleme möglichst effektiv in den Griff gebracht werden.

Von Luca Lang

Radikal war Jacob Schaal noch nie. Die Klimakrise lösen? Klar, aber sich dafür auf die Straßen kleben? Warum? Jacob geht das strukturierter an - schon immer. Aufgewachsen ist er in Holzkirchen im Süden von München und organisierte dort die Ortsgruppe von "Fridays for Future" mit. Für eine lebenswerte Zukunft kämpfen? Klar, aber dafür die Schule schwänzen? Warum? Jacob legte den Protest lieber auf den Nachmittag. Und auch an diesem verregneten Abend in der TU München sieht er nicht aus wie einer, der sich eine Revolution wünscht.