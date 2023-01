Mit der Tram-Nordtangente geht es voran. Die Stadtwerke München (SWM) haben kurz vor dem Jahreswechsel bei der Regierung von Oberbayern den Planfeststellungsantrag für Abschnitt drei der Trasse eingereicht. Konkret geht es um die etwa einen Kilometer lange Neubaustrecke, die an der Regina-Ullmann-Straße von der bestehenden Strecke nach St. Emmeram abzweigen und den S-Bahnhof Johanneskirchen anbinden soll.

Die Nordtangente soll künftig von Nymphenburg aus über Neuhausen und Schwabing durch den Englischen Garten bis nach Bogenhausen und weiter nach Johanneskirchen führen. Durch den vergleichsweise kurzen Neubauabschnitt werde die Anbindung der nordöstlichen Stadtteile und künftig auch Schwabings an die Flughafen-S-Bahn deutlich verbessert, teilen die SWM mit. Zudem werde durch eine neue, kombinierte Haltestelle für Tram und Bus in Johanneskirchen das Umsteigen zu den Buslinien und zur S-Bahn erleichtert. Die Strecke soll nach aktuellem Planungsstand in den Jahren 2024 bis 2025 gebaut und möglichst zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 in Betrieb genommen werden.

Noch dieses Jahr soll der Stadtrat über geänderte Pläne für den Abzweig der Tangente zur Münchner Freiheit entscheiden. Für den Trassierungsbeschluss durch den Englischen Garten gibt es laut SWM noch keinen Termin.