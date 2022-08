Von Franz Kotteder

München sei nicht "Hinterpfuideifi", sagte Ende der Siebzigerjahre ein heute weithin vergessener Oberbürgermeister. Damit hatte Erich Kiesl (CSU) schon recht. München ist keine Kleinstadt, aber trotzdem ist man dieser Tage doch erstaunt, wie viele Reisende man wieder in der Altstadt sieht. Fast hat man nach zwei Corona-Jahren vergessen, wie das so ist, ein Leben mit Touristen in der Stadt. Aber, so besagt der erste Augenschein, sie sind jetzt wieder da. Gut, alle natürlich nicht. Die Russen nicht, aus naheliegenden (Kriegs-)Gründen, und auch Chinesen sind eher spärlich vertreten - beides Nationalitäten, die früher gerne nach München gekommen sind, um hier Urlaub zu machen und eine andere Kultur kennenzulernen.