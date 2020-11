Von Julian Hans

Auf den ersten Blick war den Polizisten nichts Außergewöhnliches aufgefallen, als sie am Dienstag vergangener Woche jene Dreizimmerwohnung in Altperlach betraten, aus der die Bewohner am selben Tag verschwunden waren. Erst als drei Tage später die Experten der Mordkommission die Wohnung noch einmal gründlich untersuchten, machten sie eine grausige Entdeckung: In einem Kasten unter dem Kinderbett lag die Leiche der vermissten 34-Jährigen, getötet mit mehreren Stichen in die Brust.

Die Ermittler vermuten, dass der 41 Jahre alte Ehemann seine Frau getötet, die Leiche versteckt, sichtbare Spuren beseitigt und sich dann nach Afghanistan abgesetzt hat. "Wir gehen derzeit von einem Totschlag aus", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Oberstaatsanwältin Anne Leiding, am Dienstag. "Im Laufe der Ermittlungen wird sich zeigen, ob Mordmerkmale vorliegen."

Verwandte der Getöteten hatten am 17. November eine Vermisstenanzeige gestellt, nachdem der 41-jährige Abdul T. ihnen am Vormittag am Telefon mitgeteilt hatte, er werde mit seiner Frau zum Einkaufen gehen. Seitdem seien die zwei nicht mehr erreichbar. Als niemand auf ihr Klingeln reagierte, öffneten Polizisten einer Streife die Wohnung, fanden aber nichts Außergewöhnliches. Einen Tag später entdeckten Ermittler bei der Suche nach Hinweisen auf den Verbleib des Paares Blutspuren in der Wohnung. Nachdem am 19. November Experten der Spurensicherung mit einem Blutspurengutachter die gesamte Wohnung untersucht und dabei zahlreiche Rückstände von Blut gefunden hatten, übernahm die Mordkommission am Freitag den Fall. Ein Ermittlungsrichter erließ noch am selben Tag Haftbefehl wegen Totschlags gegen den flüchtigen Ehemann.

Derweil sichteten sogenannte Super-Recognizer der Münchner Polizei die Aufzeichnungen der Videokameras am Hauptbahnhof. Die Beamten haben eine stark ausgeprägte Fähigkeit, Gesichter wiederzuerkennen und sind speziell geschult. Tatsächlich entdeckten sie den Tatverdächtigen trotz allgemeiner Maskenpflicht in einer Aufnahme vom 17. November um die Mittagszeit am Hauptbahnhof. In einer zweiten Aufnahme vom Nachmittag desselben Tages sei zu sehen, wie der Beschuldigte in einen Zug nach Italien steigt, sagte Wimmer: "Aller Wahrscheinlichkeit nach hält er sich inzwischen in Afghanistan auf."

Die Polizei sucht derzeit auch einen Zeugen, der den mutmaßlichen Täter begleitete, als dieser sich am 17. November in einem Reisebüro in der Nähe des Hauptbahnhofs nach Reisemöglichkeiten ins Ausland erkundigte. Eine Kamera hat auch diesen Moment eingefangen, die Polizei veröffentlichte die Bilder des Tatverdächtigen und seines Begleiters unter bit.ly/ToetungAltperlach. "Für uns ist sehr wichtig nachzuvollziehen, wer dieser Zeuge ist", betonte Oberstaatsanwältin Anne Leiding.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe es schon in der Vergangenheit gewalttätige Übergriffe des 41-Jährigen auf seine Frau gegeben, erklärte der Chef der Mordkommission. Es gebe Hinweise darauf, dass der Beschuldigte "extreme Ansichten" über die Rollen von Mann und Frau vertrete, erklärte Oberstaatsanwältin Leiding.

Das Paar hatte vor zwei Jahren geheiratet und war erst im März nach München gezogen. Die 34-Jährige hatte zwei drei und sieben Jahre alte Söhne aus erster Ehe. Sie hatte am 11. November den Notruf gewählt und berichtet, sie habe sich aus Angst vor ihrem Mann in ein Zimmer eingeschlossen. Wenig später rief sie erneut die 110 und erklärte, es werde keine Polizei benötigt. Als dennoch eine Streife an der Wohnungstüre klingelte, wollte sie keine Anzeige erstatten. Die Wohnung habe dem ersten Anschein nach nicht so ausgesehen, als habe ein Kampf stattgefunden, so Wimmer. Allerdings habe sich der 41-Jährige gegenüber den besorgten Beamten "sehr uneinsichtig" gezeigt.