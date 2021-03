Von Susi Wimmer

Kommt ein Koi zum Arzt und sagt: "Stein verschluckt." Ach, es drängen sich so viele skurrile Bilder auf, wenn Thomas Bauer zu erzählen beginnt. Von Vogelspinnen mit Beinproblemen, Nilkrokodilen mit Augenentzündungen oder Bartagamen mit Durchfall. Thomas Bauer ist Tierarzt in München, spezialisiert auf das, was kreucht und fleucht - und schwimmt: Reptilien, Amphibien, Fische und Exoten. Mit seinen rund 7000 mehrbeinigen und -flossigen Patienten betreibt er die größte Praxis für Kaltblüter und Co. in ganz Südbayern.