Interview von Christiane Lutz

Natürlich hatte sich auch Barbara Mundel ihren Start an den Kammerspielen anders vorgestellt. Das Besprechungszimmer ist noch spärlich eingerichtet, alles Umräumen verzögert sich, wegen Corona lief kaum etwas wie geplant. Auf ihrem Handy prangt der Aufkleber "Theater des Jahres 2020", ein Titel, den ihr Vorgänger Matthias Lilienthal verliehen bekam. Mundel, 61, war Intendantin am Theater Freiburg und wird die erste Frau an der Spitze der Kammerspiele sein, deren Saison an diesem Donnerstag beginnt.