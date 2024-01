40 Jahre nach der rechtsextremen Brandattacke in der Schillerstraße bittet die Stadt um Entschuldigung für ihre jahrzehntelange Ignoranz. Noch immer gibt es keine dauerhafte Erinnerung an die getötete 20-jährige Corinna Tartarotti.

Von Bernd Kastner

Corinna Tartarotti wäre heute 60 Jahre alt. Sie wurde getötet, als sie eine junge Frau war, sie wurde Opfer eines rechtsextremen Brandanschlags. Am 7. Januar 1984 warfen zwei Täter, ein Münchner und ein Italiener, zwei Benzinkanister in den Eingang der Diskothek Liverpool in der Schillerstraße. Das Feuer verletzte die 20-jährige Corinna Tartarotti so schwer, dass sie drei Monate später starb.