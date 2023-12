Sicher vom Club nach Hause: Die Stadt München erhöht den Zuschuss für das Frauen-Nacht-Taxi. Vom kommenden Jahr an sollen die Gutscheine für nächtliche Taxifahrten zehn statt fünf Euro betragen, beschloss der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats am Dienstag. "Diese Maßnahme trägt zur Sicherheit und Mobilität in den Nachtstunden bei", erläuterte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl. "Unser Ziel ist es, dass mehr Frauen von diesem Angebot erfahren und es in Anspruch nehmen, um so ein selbstbestimmtes und sicheres Nachtleben in der Stadt zu fördern."