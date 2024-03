Alles kommt wieder, in der Musik, in der Mode, im Briefverkehr mit dem Finanzamt. Da erstaunt es nicht wirklich, dass Jonathan Demmes Konzertfilm "Stop Making Sense" nach 40 Jahren wieder in den Kinos läuft, digital restauriert und mit Dolby-Atmos-Tontechnik. Demme (der später mit "Das Schweigen der Lämmer" oder "Philadelphia" auch Spielfilmkarriere machen sollte) filmte drei Konzerte der Talking Heads, zu hören sind Hits wie "This must be the Place", "Once in a Lifetime" und natürlich das unzerstörbare "Burning down the House".