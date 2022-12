Von Ellen Draxel

Die "Burg" ist schon von Weitem zu erkennen, spitzt zwischen Allachs Dächern empor. Ein historisches, sechsstöckiges Gemäuer, das zwischen Ludwigsfelder Straße, Georg-Reismüller-Straße und der Bahnlinie in den Himmel ragt. Das "letzte Hogwarts Münchens" nennt Michael Griesbeck die Alte Suppenwürze auf dem Diamaltgelände. Was wie eine Feste anmutet, war früher eine Malzfabrik: Backtriebmittel, Malzbonbons und ihr wohl bekanntestes Produkt Ovomaltine stellte die vor 120 Jahren gegründete Diamalt AG in diesem verwinkelten Bau her.

Nach dem Weggang des Unternehmens 1994 verkam das Areal zu einem Schrottplatz, das Industriedenkmal wurde zu einem "Lost Place", einem verlorenen Ort. Inzwischen ist die Gegend ein Wohnquartier, alles picobello, moderne Häuserblocks, ein saniertes Kesselhaus, Schallschutzwände. Die Suppenwürze wird vom neuen Eigentümer, der Münchner Optima-Aegidius-Gruppe, dessen Prokurist Griesbeck ist, bis November 2023 zu hippen Loft-Büros umgebaut.

Noch weht ein Hauch von Abenteuer durch die verwitterten Backsteinmauern. Auf den historischen Bodenfliesen liegt Staub, hohe Stahlträger tragen aus Bögen konstruierte Hallendecken. Die Sanierung hat vergangenen Herbst begonnen, das Gebäude wurde komplett eingerüstet. Von dem herben Charme soll möglichst viel erhalten bleiben. "Wir haben eine Leidenschaft für historische Projekte, dafür glühen wir", sagt Griesbeck. Dass das nicht immer einfach ist, schreckt weder ihn noch Bauleiter Matthias Kukla oder Projektleiterin Petra Seifert.

Detailansicht öffnen Auf der Baustelle (von links): Prokurist Michael Griesbeck, Bauleiter Matthias Kukla und Projektleiterin Petra Seifert. (Foto: Robert Haas)

Beispiel Fenster: Die sollen wie vor 100 Jahren aussehen, zugleich aber modernen Anforderungen an Wärme- und Schallisolierung gerecht werden. Oder die Gewölbedecken: "Wir versuchen, die Kappen zu erhalten, müssen aber den Brandschutz beachten", erklärt Bauleiter Kukla. Also raus mit den vernieteten Stahlträgern - nur um sie später wieder einzubauen.

4500 Quadratmeter Bürofläche stehen nach der Sanierung in der Alten Suppenwürze zur Verfügung. Wer in das Gebäude einzieht, ist noch offen. "Wir verhandeln mit verschiedenen Interessenten, es ist aber noch nichts unterschrieben", sagt Projektleiterin Seifert. Gemietet werden muss nicht der gesamte Bau en bloc, die Bereiche sind teilbar. Besonders flexibel sei das 800 Quadratmeter große Souterrain. "Da können 3-D-Drucker ebenso rein wie CNC-Maschinen." Auch ein Fitnessstudio, eine Kreativschmiede oder eine Kunstgalerie in der angebauten Werkshalle kann sich Griesbeck vorstellen. Schön fänden die Projektverantwortlichen vor allem Ausstellungsstücke mit Bezug zu Allach, etwa ein altes Lkw-Chassis der Firma MAN.

Detailansicht öffnen Es gibt noch viel zu tun in der ehemaligen Suppenwürze ... (Foto: privat)

Detailansicht öffnen ... bis es innen so ausschaut ... (Foto: New Westside Projekt GmbH & Co. KG)

Detailansicht öffnen ... und von außen so. (Foto: New Westside Projekt GmbH & Co. KG)

"The Malt", wie der Ort jetzt heißt, ist mehr als nur die sanierte Suppenwürze-Fabrik. Zu dem "Campus", der für rund 50 Millionen Euro entwickelt wird, gehört auch ein zweites denkmalgeschütztes Gebäude, die "Werkstatt". Prunkstück dieses dreischiffigen Baus ist ein massiver, von der Decke hängender Kran. Zunächst war geplant, die 1000 Quadratmeter große Ziegelhalle für Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur und möglicherweise einen Nachbarschaftstreff zu nutzen. Doch nun wird im Mai die Fahrrad-Werkstatt R18 dort einziehen.

Die Einrichtung der Evangelischen Jugend, die die soziale und berufliche Integration junger Menschen zum Ziel hat, muss Ende des Jahres ihre bisherige Bleibe in Milbertshofen verlassen und suchte lange vergeblich nach einem neuen Standort. Sie freue sich, sagt Seifert, dem Betrieb mit der Werkstattgebäude-Lösung helfen zu können. Auch wenn damit das angedachte kleine Café erst einmal entfalle. Möglicherweise finde sich aber ein Mieter im Hauptgebäude, der dieses Angebot doch noch ermögliche.

Weit gediehen ist auch der dritte Teil des Campus-Projekts, ein Neubau entlang der Bahnlinie. Der fünfstöckige Querbau beherbergt Räume für eine Kindertagesstätte. Das Klettergerüst an einer Zimmerdecke wartet ebenso wie die Steintiere im Garten auf die 60 kleinen Mädchen und Jungen, die in einigen Monaten in dem Haus betreut werden sollen. Mitte 2023 sollen dann die 21 Ein- bis Drei-Zimmer-Mietwohnungen, gedacht als Werkswohnungen, oberhalb der Kita bezugsfertig sein - Alpenblick, gemeinschaftliche Dachterrasse und begrünte Pergola inklusive.

Und der Platz zwischen der ehemaligen Suppenwürze-Fabrik und der Werkstatt? Dort, wo momentan noch jede Menge Baumaterial lagert, oberhalb einer Tiefgarage mit 90 Stellplätzen, soll das kommunikative Herz des Diamaltparks entstehen. Die Fläche bekommt einen besonderen Belag, Klinker in Fischgrät-Optik, Bänke, einen Brunnen, Kunstobjekte, 20 Meter hohe Bäume und Rasenflächen. Vielleicht gibt es dort eines Tages auch einen Markt und Aktivitäten einzelner Vereine. "Unser Wunsch wäre jedenfalls, dass der Platz zu einer Begegnungsstätte für die Allacher wird", sagt Griesbeck. Für alle - Alteingesessene wie neu Zugezogene.