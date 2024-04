Dass er geistesgegenwärtig in den Sicherheitsraum unter dem U-Bahnsteig gekrabbelt ist, hat einem zehn Jahre alten Buben aus dem Münchner Osten am Freitagnachmittag wohl das Leben gerettet. Der dramatische Vorfall ereignete sich im U-Bahnhof Innsbrucker Ring am Gleis der U2 Richtung Messestadt-Ost.