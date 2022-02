Ylenia in München

Auch in München sind die Auswirkungen von Sturm Ylenia zu spüren. Bäume stürzen um, S-Bahnen fallen aus. Der Schulunterricht findet aber statt.

Von Lisa Sonnabend

Die Auswirkungen von Sturm Ylenia machen sich in München deutlich bemerkbar. Am Donnerstagmorgen kam es auf zahlreichen S-Bahn-Linien zu Ausfällen und Verspätungen wegen umgestürzter Bäume.

Zwischen Geltendorf und Puchheim auf der Linie S4 muss derzeit die Oberleitung repariert werden. Auch auf der Linie S2 kommt es zu Beeinträchtigungen, nachdem ein Baum im Bereich Bachern umstürzte. Die Züge aus Richtung München enden am Dachauer Bahnhof. Die Züge der Linie S6 aus Richtung München enden und beginnen in Starnberg.

Große Schäden gibt es bislang jedoch in München und Umgebung nicht. Während in Teilen Bayerns der Unterricht ausfiel, konnten in München die Schülerinnen und Schüler weiter zur Schule gehen.

Parks und Grünanlagen sollten nicht betreten werden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch in den kommenden Stunden vor starken Sturmböen. Es besteht die Gefahr, dass Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände herunterfallen.

Es wird dringend geraten, Parks, Grünanlagen und die Isarauen zu meiden. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat den Schlosspark Nymphenburg und den Schlosspark Schleißheim in Oberschleißheim abgesperrt. Die städtischen Friedhöfe bleiben geschlossen, Trauerfeiern und Bestattungen können jedoch stattfinden. Aufgrund des starken Windes kann in dem Zelt auf der Theresienwiese derzeit nicht gegen Corona geimpft werden.