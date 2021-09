Von Franz Kotteder und Andreas Schubert

Zugegeben, der Hintergedanke war doch schon auch da: es dem fränkischen Fernseh- und Starkoch aus der kleinen Marktgemeinde Wirsberg mal richtig hinzureiben, dass er von der Wiesn viel zu wenig Ahnung hat. Alexander Herrmann, zu Hause auf allerlei TV-Kanälen, ist relativ früh in das Geschäft mit Kochboxen eingestiegen, und zwar anders als andere gleich bundesweit. Gut, bei "Surf & Turf" mit Chateaubriand und confierten Garnelen kann man sich das gut vorstellen, auch bei der "Heimat"-Box mit Lachsforelle und Sauerbraten, oder auch bei der veganen Kiste mit "Spicy Pumpkin" und "Spargel meets Hanf". Aber jetzt noch die "Oktoberfest-Box"? Mit Brotzeitbrettl, Schweinshaxen und Wiesnhendl? Also bitte, und das noch für vier bis sechs Personen - braucht man dazu wirklich einen Sternekoch aus der Fränkischen Schweiz?

Also freut man sich auf den Test, zusammen mit dem Kollegen aus dem Wiesnreporterteam, weil drei Gänge für vier bis sechs Personen für einen allein doch ein bisschen viel sind. Es kommt ein weinroter Pappkarton, darin eine stabile Styroporbox mit eisigen Kühlelementen. Beim Öffnen dann gleich eine (erste?) Geschmacksverirrung: die weißblaue Rautentischdecke aus Papier, dazu acht Papierservietten, ebenfalls mit Rautenmuster. Ja, so stellt man sich in Söderland, oben in Franken, wohl die Wiesn vor.

Und wie es halt immer so ist mit den Kochboxen, fühlt man sich, bevor man den Ofen anschmeißt, einigermaßen verloren. Vor einem liegen ein Haufen Plastiksackerl, die rein optisch wenig Appetit machen. Die Hendlstücke, zum Beispiel, schauen in der Packung aus, als hätte der Lieferant darauf übernachtet. Recht viel appetitlicher fallen auch die verpackten Ochsenbackerl und die Spanferkelhaxen nicht aus. Aber gut: Hilft ja nix, also Töpfe raus, Ofen vorheizen, rein mit dem Zeug. Während dann Spanferkel und Hendl unten auf Grillstufe brutzeln, simmern oben im Wasserbad die Backerl. In der Zwischenzeit lassen wir uns als Vorspeise das Brotzeitbrettl schmecken. Zu den zuvor aufgebackenen "Bierstangerln" gibt's Pfefferbeißer, Bergkäse, einen Obatzdn und Wurstsalat - alles in einer guten Qualität, wenn auch nicht spektakulär. Stilecht hören wir uns dazu Blasmusik auf CD an, irgendwie muss man ja versuchen, Wiesnstimmung ins Wohnzimmer zu zaubern, auf die Tracht haben wir allerdings dann doch verzichtet.

Hauptspeise eins, das Wiesnhendl, ist eigentlich ein Hähnchen-Supreme und butterzart, so etwas haben wir auf der Wiesn bisher noch nicht kosten dürfen. Hauptspeise zwei, die Haxen, sind sehr weich, hätten wir sie noch ein paar Minuten länger gegrillt, wäre wohl auch die Kruste rescher geworden. Aber gut, beim nächsten Mal wissen wir's. Zum Schwein wie auch zum Ochsen passten die mit Butter überbackenen Brezenknödel-Scheiben sehr gut. Die Soßen kamen zwar zwangsläufig aus dem Packerl - nach Packerlsoß' schmeckten sie allerdings überhaupt nicht. Wäre eines Alexander Herrmann ja auch irgendwie unwürdig. Makellos war auch das Bayerische Kraut, das Blaukraut indes wäre auch mit ein wengerl weniger Zimt ausgekommen. Das Dessert, ein Strudel-Schmarrn mit Apfel und Vanillesauce, war aber mehr ein Schmarrn im übertragenen Sinn und reichte mit Ach und Krach für drei.

Insgesamt aber ist Herrmanns Oktoberfestbox eine angenehme Überraschung. Bestellt man die Box unter www.starchefbox.de bis Sonntagnacht, dann bekommt man sie am Freitag drauf geliefert. Der Preis ist mit 179 Euro stolz, dafür hat man schließlich noch nichts getrunken - Bier ist im Lieferumfang nicht enthalten. Allerdings erhalten hier mindestens vier Personen das, was man gemeinhin eine "anständige Grundlag'" nennt, und die ist bekanntlich das A und O eines gepflegten Wiesnbesuchs.