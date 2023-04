Wirtschaft in München

Das städtische Unternehmen hat 2022 deutlich mehr Umsatz gemacht als im Jahr zuvor. Trotzdem kann es weniger Gewinn an die Stadt ausschütten als vereinbart.

Die Stadtwerke München (SWM) haben 2022 einen Umsatz von 10,6 Milliarden Euro gemacht - 2,3 Milliarden mehr als 2021. Dazu beigetragen hätten die Erholung beim ÖPNV und bei den Bädern nach der Corona-Pandemie, teilten die SWM mit, vor allem aber die "teils drastisch gestiegenen Preise im Großhandel und an den Börsen für Strom und Erdgas". Die Unternehmensergebnisse hätten die Steigerung nicht mitmachen können, aber immerhin ein "befriedigendes Niveau" erreicht. Demnach lag das operative Ergebnis im laufenden Geschäft bei 455 Millionen Euro. Statt der vereinbarten 100 Millionen Euro konnten die SWM nur Gewinne in Höhe von 74 Millionen an die Stadt ausschütten. Der Jahresabschluss ist noch nicht veröffentlicht.