Am Freitagabend hat eine Gruppe von rund 40 jungen Menschen Böller auf Passanten am Stachus geworfen. Zeugen alarmierten die Polizei, die sofort mehr als zehn Streifen zum Karlsplatz schickte. Die mutmaßlichen Täter sind in verschiedene Richtungen abgehauen, wurden aber von der Polizei wieder eingesammelt. Es handelt sich überwiegend um Männer im Alter von 14 bis 21 Jahren.

Die Polizei sprach in 32 Fällen Platzverweise aus. Ein 17-Jähriger hatte eine große, echt aussehende Spielzeugwaffe dabei. Er wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, da er eine sogenannte Anscheinswaffe mit sich führte. Die Waffe wurde sichergestellt.

Am selben Abend feierte auch ein Gruppe jüngerer Personen im Bereich des S-Bahnhofes Fasanenpark in Unterhaching und warf mit gezündeter Pyrotechnik um sich. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem ein Böller in der Nähe von ihm und seinen Hunden losgegangen war. Auch in diesem Fall wurden mehr als zehn Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Die Einsatzkräfte kontrollierten rund 20 Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren und sprachen Platzverweise aus. Bei einem wurde etwas Marihuana gefunden.