Die Polizei hat zwei Jugendliche festgenommen, weil sie einen Mann beraubt haben sollen. Der 20-Jährige hatte sich in einem Kleinanzeigen-Portal mit einem 17-Jährigen verabredet, der ihm Schuhe der Edelmarke Maison Mihara Yasuhiro abkaufen wollte. Als sich die beiden am Freitagnachmittag nahe des Stachus trafen, um den Handel abzuwickeln, sprang plötzlich eine 16-Jährige von hinten an den Verkäufer heran und besprühte ihn mit Pfefferspray. Dann flohen sie und ihr Kumpan.