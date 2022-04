Tötungsdelikt am Stachus: Polizei sucht nach Aufnahmen

Nach dem Tötungsdelikt war der Tatort am Stachus vorübergehend abgesperrt.

Bei einem Streit wird ein 25-Jähriger erstochen. Die Ermittler bittet nun Zeugen um Videos oder Fotos, die möglicherweise am Tatort oder in der Nähe gemacht wurden.

Im Tötungsfall vom Stachus, bei dem am vorigen Sonntag ein 25 Jahre alte Somalier erstochen wurde, sucht die Polizei weiter nach Hinweisen. Zwar seien schon etliche Zeugen vernommen worden, hieß es am Freitag, doch bislang hat die Mordkommission nur ermittelt, dass Opfer und Täter jeweils von mehreren Personen begleitet wurden, ehe es gegen sechs Uhr in der Sonnenstraße zur tödlichen Auseinandersetzung kam.

Momentan geht die Kripo von Gruppen mit jeweils mindestens drei Personen aus. Das Motiv des Streits ist freilich noch ungeklärt, ebenso der Ablauf und die Tatwaffe. Nun ruft die Kripo Passanten und Verkehrsteilnehmer auf, Foto-, Video- oder Audioaufnahmen zur Verfügung zu stellen, die eventuell zur Tatzeit am Tatort gemacht worden sind.