Interview von Michael Bremmer

Nach einem Konzert der Sportfreunde Stiller im Sommer 2017 in Frankfurt an der Oder war erst einmal Funkstille. Keine weiteren Konzerte mehr, keine neuen Songs, keine Botschaften in den sozialen Medien. Viele Fans haben ihnen während dieser Pause Briefe geschrieben, erzählen Sänger Peter Brugger und Schlagzeuger Florian Weber an einen sonnigen Herbstmittag im Café neben dem Nordbad, ohne Bassist "Rüde" Linhof, der sich entschuldigen ließ. Die Fans wünschten sich Autogrammkarten, aber auch Antworten auf die Frage, wann es denn wieder weitergehe. Doch diese Frage war nicht so einfach zu beantworten, dazu gab es zu unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Band. Sogar ein Ende schlossen sie nicht aus. Jetzt meldet sich Münchens erfolgreichste Gitarrenband wieder zurück.