Von Philipp Crone

Seine Augen zucken zwischen dem Teddybären, Iron Man, seiner Oma und Laserschwertern hin und her. Seiner Oma? Die hat dem achtjährigen Marice gerade zugesichert, dass sie die 40 Euro für das Geburtstagsgeschenk im Obletter so aufteilen können, wie es der Enkel will. Oma Katja, 81, sagt, dass sie ein Geschenk im Internet bestellt hatte, das aber "nicht das Richtige" war. Nun starten die beiden in das Abenteuer Spielzeugwelt am Stachus, und wenn Augen wirklich leuchten könnten wie die von Iron Man, würden einen nicht nur die von Marice, sondern auch die von Oma Katja gerade blenden.