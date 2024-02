Auf das Signal haben sie am Bühnenrand nur gewartet. Es ist der letzte Song von Kokonelle an diesem "Sound of Munich Now"-Abend, ein Partysong, "Move", weil er von den Beats zum Tanzen anregt. Und nun soll gesprungen werden, getanzt, alle gemeinsam, wenn Kharis Ikoko, wie die Musikerin heißt, "Jump" singt. "Are you ready, Sound of Munich?", fragt die Rapperin ein letztes Mal - und schon stürmen Gündalein und ESC Rilla die Bühne, ebenfalls Musikerinnen und Musiker des Festivals. Sie springen in die Höhe, im Rhythmus heben und senken sich die Arme, auf der Bühne, im Publikum. So schön.